Blutspuren an drei Tatorten

Am Weikersdorfer Platz war zunächst am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein Schwerverletzer aufgefunden worden. Wenig später wurde die Polizei zu einem weiteren Tatort in der Vöslauerstraße mit gleich vier durch Messerstiche Verletzten gerufen, so Sprecher Raimund Schwaigerlehner. Bei den Opfern handelt es sich um die 16-jährige Jugendliche sowie um einen 16-Jährigen, einen 19-Jährigen, einen 21-Jährigen und einen 63-Jährigen, der offenbar völlig unbeteiligt in die Attacke verwickelt wurde.