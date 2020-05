Sie erinnern sich, Thiem sprach damals von den Hilfsfonds, die von Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic vorgeschlagen worden sind. Kurz zuvor beklagte sich die georgische Tennis-Spielerin Sofia Shapatava in ihrem Blog darüber, dass Profi-Tennis-Spieler in der Corona-Krise kaum mehr was zum Essen haben werden. Die drei Tennis-Giganten entschieden sich, den Spielern von Weltranglistenplatz Nummer 200 abwärts zu helfen. Und die Weltranglisten Nummer drei Thiem war damit nicht wirklich einverstanden, außerdem glaubte er nicht, dass Tennis-Spieler wirklich ums Überleben kämpfen müssen.