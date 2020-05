Mitgehangen, mitgefangen, heißt es für den 32-jährigen Linzer mit Wurzeln in der Dominikanischen Republik. Er hatte einem Bodypacker, der 888 Gramm Kokain in seinem Körper von Spanien nach Österreich geschmuggelt hatte, seine Wohnung in Linz zur Verfügung gestellt, damit dieser die Drogen wieder los wird. Außerdem hat er Kontakte organisiert und gedolmetscht. Das wird ihm nun vom Gesetz als Beitragstäterschaft zum Drogenhandel ausgelegt und streng bestraft. Bis zu 15 Jahre lautet der Strafrahmen für das angeklagte Delikt. Vertagt.