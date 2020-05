Per Hubschrauber ins Tal geflogen

Da die Frau nicht gefahrlos zu ihrem Vierbeiner absteigen konnte, setzte sie einen Notruf ab. Drei Mann der Bergrettung Rankweil, unter ihnen ein Hundeführer, wurden mit dem Polizeihubschrauber zum Einsatzort geflogen. Sie seilten den Hund an und zogen ihn auf den Wanderweg, wobei ihnen Wanderer halfen. Schließlich wurde der Golden Retriever zum Gipfel getragen und per Hubschrauber ins Tal geflogen. Eine Untersuchung beim Tierarzt ergab, dass sich „Finn“ Prellungen zugezogen hatte. Menschen wurden nicht verletzt.