Am Donnerstagvormittag war ein 61-jähriger Mann aus Feldkirchen mit seinem Sattelkraftfahrzeug auf der B 88 von Radenthein in Richtung Bad Kleinkirchheim unterwegs. Während der Fahrt löste sich plötzlich - vermutlich aufgrund eines technischen Gebrechens - der mit Schotter voll beladene Sattelanhänger in Radenthein.

Dieser kam in der Fahrbahnmitte der ansteigenden Bundesstraße zum Stillstand und beschädigte dadurch den Asphalt schwer.