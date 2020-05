Für das Bundesliga-Topspiel gegen Tabellenführer Bayern am Dienstag kommender Woche fällt der Offensivspieler demnach definitiv aus. Reus hatte sich am 4. Februar beim Pokal-Aus der Borussia in Bremen eine hartnäckige Muskelverletzung in den Adduktoren zugezogen. Zuletzt hatte der BVB-Kapitän auf ein Comeback noch im Mai gehofft.