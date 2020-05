Teststrategie in Arbeit

Warum nicht an das Kepler Uniklinikum (KUK)? Neben behördlichen Proben werden am KUK entsprechend der heimischen Teststrategie vorwiegend Proben für Patienten und Mitarbeiter in den Kranken- und Pflegeanstalten, ausgewertet. „Künftig soll auch für Privatpersonen ein Kontingent zur Verfügung gestellt werden. An der Umsetzung wird noch gearbeitet“, heißt es aus dem KUK.