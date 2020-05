Sie haben immer vor dem Ausverkauf von Schlüsseltechnologien gewarnt - wie ließe sich das verhindern?

Gerade jetzt zeigt sich die Wichtigkeit, zentrale Schlüsseltechnologien in Europa zu halten und auszubauen. Ich setze hier auf einen großen Schritt in diese Richtung. Aber auch der in Arbeit befindliche Gesetzesentwurf zur strengeren Prüfung von ausländischen Investoren ist ein wichtiger und richtiger Schritt.