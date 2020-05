Schere, Kamm, Farbcreme, Haartrockner & Co. sind im Dauereinsatz - so erfolgreich wie in keinem anderen Job funktioniert die Rückkehr in den Berufsalltag bei Friseuren. Ihre Künste sind gefragter denn je. Das hat sich schon zu Beginn abgezeichnet. „Als Bundeskanzler Sebastian Kurz die Wiedereröffnung der Geschäfte angekündigt hatte, war seine Pressekonferenz noch nicht einmal beendet, schon hat das Handy für die ersten Reservierungen geläutet. Im Nu war der Terminkalender voll“, erinnert sich Bianca Gasselseder aus Eisenstadt. Unter ihrem Synonym Bianca Blond und mit dem Leitspruch „Glückssträhnchen stehen jedem“ reißen die Anfragen bei der mobilen Friseurmeisterin nicht ab. „Der Monat Mai ist ausgebucht. Derzeit ist für Neukundinnen gar keine Zeit“, sagt Gasselseder.