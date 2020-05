Diese Diebe können nun wohl unter die Brotbäcker gehen: Am Wochenende haben die Unbekannten in Heidenreichstein kurzerhand einen vor einem Wirtschaftsgebäude abgestellten Anhänger an ihren Wagen angekuppelt und sind mit diesem davongefahren. Beladen war der Anhänger mit vielen Säcken voll Roggen und Weizen - in Summe 1200 Kilogramm. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt rund 3500 Euro.