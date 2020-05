Missverständnisse bei Grenz-Lockerung in Salzburg

In Salzburg dürfte die Lockerung der Grenzkontrollen zu Deutschland am Wochenende vereinzelt auch missverstanden worden sein. So sollen am frühen Samstagnachmittag nach dem Einkaufen in Bayern mehr als 20 Österreicher am Grenzübergang Freilassing bei der Wiedereinreise nach Salzburg in 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt worden sein. Dass an den Grenzübergängen seit dem 15. Mai nur noch stichprobenartig kontrolliert werde, bedeute eben nicht, dass die Corona-Bestimmungen nicht mehr gelten. „Die Grenzen werden erst mit 15. Juni wieder offen sein.“