Es waren durchaus schockierende Sekunden, die Fußgänger auf Höhe des Kaiserbaches miterlebt haben. In der Facebook-Gruppe „Wir Kufsteiner“ schildert eine Augenzeugin die bangen Momente: „Plötzlich schoss ein großer Hund über den Weg, streifte eine Radfahrerin, sprang in den Inn und attackierte den Schwan. Der ,Schwan-Vater’ hatte so gut wie keine Chance, obwohl er sich wehrte und seine Familie beschützen wollte. Die Attacke war so extrem laut und grausam, dass wir mit unserem Kind auf Abstand gingen.“