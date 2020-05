Königspaar im „Palast-Office“

Weil Corona selbst gekrönte Häupter zum Abstandhalten zwingt, haben sich Maxima und ihr Mann, König Willem-Alexander, bei der Erfüllung royaler Pflichten so gut es ging im Home-Office mit Video-Konferenzen und Botschaften über die sozialen Medien beholfen. Allerdings absolvierte das Königspaar - mit gebührendem Abstand - auch einige Arbeitsbesuche. So erschien Maxima kurz vor ihrem Geburtstag persönlich in einer Pflegeeinrichtung, um den Mitarbeitern für ihren Einsatz zu danken.