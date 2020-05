„Wir tappen im Dunkeln. Denn es gibt von Ariadna-Beatrice keine Spur, seit sie am Montagabend die Wohnung verließ“, sagt der renommierte Anwalt der angesehenen Familie, Mag. Constantin-Adrian Nitu. Es war die besorgte Schwester, die bei der Polizei am Wachzimmer in der Viktor-Christ-Gasse in Wien-Margareten die Vermisstenanzeige erstattete, nachdem die 19-Jährige auch am nächsten Tag nicht mehr heimgekommen war.