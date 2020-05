Im Kampf gegen das Coronavirus hat Neuseeland gute Arbeit geleistet - der Inselstaat berichtete vor Kurzem stolz, dass es keine Neuinfektionen mehr gebe. Auch für die Premierministerin wird offensichtlich keine Ausnahme gemacht, was die strengen Maßnahmen betrifft, die teilweise noch immer gelten: Regierungschefin Jacinda Ardern wurde am Wochenende nicht in ein Café eingelassen.