Das sehe man auch bei anderen Parteien, so Doskozil im Interview mit der APA. In der FPÖ sei „nicht alles eitel Wonne“ und in der ÖVP habe man sich unter Reinhold Mitterlehner als Parteichef „beflegelt auf menschlich tiefstem Niveau“. So weit sei es in der SPÖ nicht: „Wir diskutieren wenigstens inhaltlich, 30-Stunden-Woche versus Mindestlohn beispielsweise.“ Die SPÖ sei eine „stolze Partei“, die Mitglieder hätten einen gewissen Erfolgsanspruch. „Und der Erfolgsanspruch wird mit 17 Prozent in den Umfragen nicht zufriedengestellt.“