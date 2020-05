Wie lebten Menschen einst? Diese Frage lässt Archäologen unermüdlich suchen, graben, forschen und staunen. Wie in St. Peter in Holz in Lendorf bei Spittal: Schon aus dem 12. Jahrhundert vor Christus wurden Besiedelungsspuren entdeckt; dann wanderten die Kelten ein, später kamen die Römer. „Rom wollte in den Alpen Leute haben, um leichter Handel treiben zu können“, weiß Heimo Dolenz, Leiter der Abteilung Provinzialrömische Archäologie und Feldforschung im Landesmuseum. Denn Eisen und Lebensmittel aus der Gegend waren geschätzt.