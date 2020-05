Massive Kritik an der Gesundheitshotline 1450

„Wir sind in den vergangenen Wochen von Privatpersonen, die einen Covid-PCR-Test für private Zwecke benötigten, regelrecht überfahren worden, weil vor allem die Mitarbeiter der Gesundheitshotline 1450 in Tirol eine schlechte Auskunft erteilen“, schildert Dr. Horst Philadelphy, Inhaber des Labors Dr. Philadelphy in Innsbruck, im „Krone“-Gespräch. Man sei nicht in der Lage, auch nur eine namentliche Adresse zu nennen, bei der man sich einem Test unterziehen könne.