Wien nimmt nach den Vorfällen in den Postverteilungszentren, wo Dutzende Coronavirus-Infektionen aufgetreten sind, die Leiharbeitsfirmen unter die Lupe. Denn: Kranke Mitarbeiter trauen sich nicht, daheim zu bleiben, weil sie dann kein Geld verdienen, zu ihren Einsatzorten werden sie in Bussen gefahren, wo sie eng beieinander sitzen. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kündigte Serien-Testungen in den Unternehmen an, während in Hagenbrunn in Niederösterreich 280 Soldaten und Zivildiener nun für zwei Wochen das komplette Team in der Logistikhalle ersetzen.