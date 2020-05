Unschuldig zum Handkuss gekommen sind am Freitag eine 57-jährige Autofahrerin aus Bad Hall und deren 80-jährige Mutter am Beifahrersitz sowie ein 36-jähriger Lenker eines Kleintransporters aus Maria Neustift. Ein entgegenkommender 23-jähriger spanischer Lkw-Lenker war auf der regennassen B…122 in Steyr viel zu schnell unterwegs. In einer Rechtskurve vor der Nordspangenbrücke brach sein Anhänger plötzlich aus und schlitterte über die Gegenfahrbahn.