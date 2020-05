Fliegen ist derzeit alles andere als spaßig. Das musste auch Medienprofi Hans Mahr erfahren, als Freitag seine Maschine aus Köln in Wien-Schwechat landete. Einfach aussteigen, zum Corona-Test und dann ins Freie - Fehlanzeige. So sieht es aktuell aus: Blockabfertigung noch im Flugzeug. Im Gänsemarsch geht es zu zehnt zum Testen. Der Rest muss in der Maschine sitzen bleiben und warten, warten, warten. Eine Stunde vergeht da wie nichts.