Im Gegensatz dazu sind zum Auftakt der wegen der Coronavirus-Pandemie verschobenen Saison im Juli in Spielberg und in Silverstone sehr wohl „Geisterrennen“ geplant. In Singapur, wo es aktuell mit 27.000 Corona-Fällen die höchste Ansteckungsrate in Asien gibt, gelten noch bis 1. Juni Ausgangsbeschränkungen. Im Vorjahr waren 40 Prozent der 268.000 Besucher des Grand-Prix-Wochenendes aus dem Ausland gekommen. Laut Medienberichten scheint Singapur im noch nicht veröffentlichten, neuen WM-Kalender nicht mehr auf.