24 Wohnungen - davon 18 in Wien, vier in Niederösterreich und zwei in der Steiermark - wurden fast zeitgleich durchsucht. In einigen Fällen mussten die Sondereinheiten Cobra oder WEGA Türen aufbrechen. Nina Bussek, Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft, bestätigte den Einsatz und das laufende Verfahren.