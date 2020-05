Nachdem Vizekanzler Werner Kogler und Bundesminister Rudi Anschober am Freitag Lockerungen für die Kultur verkündet hatten, preschte Landeshauptmann Wilfried Haslauer vor: Die Salzburger Festspiele werden heuer in abgespeckter Form gefeiert! Zu einem detaillierten Programm sagte er nichts. Aber: „Der ,Jedermann‘ gehört zu Salzburg.“ Er werde deshalb sicher aufgeführt, so Haslauer weiter. Ist diese Zusage mit dem Direktorium der Festspiele abgesprochen? „Wir waren natürlich mit ihnen in Kontakt. Die Planungen laufen seit Bekanntgabe der Lockerungen auf Hochtouren. Das Festival verschiebt sich in den August. Wie genau, geben wir Ende Mai bekannt“, heißt es aus Haslauers Büro.