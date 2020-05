Wegen eines akuten Versorgungsengpasses in der Corona-Krise muss ein Zoo in Calgary in Kanada seine Pandabären in ihre chinesische Heimat zurückschicken. „Wir glauben, dass der beste und sicherste Ort für ,Er Shun' und ,Da Mao' in diesen herausfordernden und beispiellosen Zeiten der Ort ist, an dem Bambus reichlich vorhanden und leicht zugänglich ist“, teilte Zoo-Präsident Clement Lanthier mit.