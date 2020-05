In seiner Heimat ließ der Asylwerber eine Ehefrau und sieben Kinder zurück, in Linz gebärdete er sich von April 2017 bis Oktober 2019 als wahrer „Drogenscheich“. Zumindest 6,4 Kilogramm Cannabiskraut, dazu Kokain, Ecstasy und Crystal Meth soll er in Linz auf den Markt gebracht haben. An afghanische Subverteiler, aber auch direkt an Mädchen und Frauen, die er mit Drogen gefügig gemacht haben soll. Dafür muss er sich am 19. Mai in Linz vor Gericht verantworten. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Afghanen bis zu 15 Jahre Haft.