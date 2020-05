Österreichs Fußball-Bundesliga geht gegen den LASK vor. Grund: Ihr wurden am Donnerstag mehrere Videos übermittelt, die eine Trainingseinheit der Linzer zeigen. In den Videos (siehe oben) ist entgegen des Beschlusses der Tipico Bundesligisten vom 16. April 2020 (Aufnahme von Kleingruppentraining, sobald behördlich zugelassen) die Abwicklung eines regulären Mannschaftstrainings zu sehen, welches erst kürzlich stattgefunden haben soll. Tabellenführer LASK hat indes etwa eine Stunde zuvor „Wirtschaftsspionage“ beklagt und von zwei vermummten Verdächtigen berichtet, die in der Nacht auf Mittwoch in die Raiffeisen-Arena in Pasching eingebrochen waren.