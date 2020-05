Der erfreuliche Trend der Ansteckungen in Österreich setzt sich fort, in weiten Teilen des Landes gebe es gar keine Neuerkrankungen mehr, berichtete Anschober. Man müsse sich dennoch darauf einstellen, dass das Virus noch lange vorkommen werde, wie es am Mittwoch auch die WHO erklärt hat. Es sei also nicht vorbei - auch wenn die allgemeine Stimmung das vielleicht suggeriere.