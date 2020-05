2800 Erkrankungen in Wien

Nach dem amtlichen Corona-Dashboard des Gesundheitsministeriums gibt es in Österreich derzeit 1069 Corona-Erkrankte. In Wien sind 539 Personen am Coronavirus erkrankt, dahinter folgt mit großem Abstand die Steiermark mit 193 Fällen. Insgesamt sind in Wien bisher 2809 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 144. 2126 Personen sind genesen.