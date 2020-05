Derzeit arbeite Airbus an Notfallplänen für eine länger anhaltende Krise in der Luftfahrtbranche wegen der Coronavirus-Pandemie. Airbus wollte sich nicht dazu äußern. Die Zeitung „The Telegraph“ hatte zuvor berichtet, dass der Flugzeugbauer 10.000 Stellen streichen wolle. Fakt ist: Im ersten Quartal fuhr das Unternehmen einen Verlust in der Höhe von 481 Millionen Euro.