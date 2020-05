Rückstände von maximal vier Tagen

„Wir haben Rückstände, es wird nicht alles am nächsten oder übernächsten Tag ankommen. Wir reden da von maximal vier Tagen“, so Post-Sprecher Michael Homola. Wien hat momentan mit mehreren solcher „Cluster“ zu kämpfen: bei der Post, in Familien, in der Baubranche.