Für den Transport forderten die Ärzte daher den in Wiener Neustadt (NÖ) stationierten Intensivtransporthubschrauber, kurz ITH, des ÖAMTC an. „Bei derartigen Flügen treffen wir spezielle Vorsichtsmaßnahmen, um unsere Crew vor einer Ansteckung zu schützen“, erläutert Ralph Schüller von der Christophorus-Flugrettung. So tragen die Besatzungen spezielle Anzüge, dazu Atemschutzmasken und Einweghandschuhe. „Nach der Überstellung werden alle Ausrüstungsgegenstände zudem gründlich desinfiziert, ehe der nächste Patient an Bord genommen werden kann“, unterstreicht Schüller.