Verstörende Szenen haben sich Ende April in einer Rettungsstelle in Berlin zugetragen: Wie die deutsche Polizei am Mittwoch mitteilte, hat damals ein Unbekannter eine tote Frau in einem Rollstuhl abgegeben. Der Mann gab an, dass seine Ehefrau an Atemnot leidet und Hilfe braucht - doch die Seniorin war zu diesem Zeitpunkt bereits tot.