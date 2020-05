Ab Montag startet auch in den Wiener Musikschulen wieder der Unterricht - wobei es in einigen Fächern zu Einschränkungen kommt. Nach aktuellem Stand wird es in den Bereichen Gesang und Blasinstrumente sowie bei Chor- und Orchesterproben bis Ende Juni keinen Präsenzunterricht geben, wurde am Mittwoch mitgeteilt. Betroffen sind auch größere Gruppen und Ensembles wie zum Beispiel Tanzgruppen.