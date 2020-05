„Würden nie Gesundheit für Wählerstimmen aufs Spiel setzen“

Die Unternehmer hätten Informationen von der Politik eingefordert. Letztendlich habe man aber die Gesundheit über die Wirtschaft gestellt, so Walser. Eine Einflussnahme auf die Politik aufgrund der Wirtschaftskammerwahlen, die in Tirol am 4. und 5. März stattgefunden hatten, stritt Walser ebenso ab. „Wir würden nie die Gesundheit für ein paar Wählerstimmen aufs Spiel setzen“, so der WK-Präsident.