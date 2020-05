Insgesamt verdeutlicht das Corona-Tief, dass in Zukunft ein Extra-Applaus für die Pflegekräfte nicht reichen wird. „Man hat Stärken und Schwachstellen gesehen. Auf die Pflege ist Verlass. Kritisch wird es dort, wo zu wenig Personal vorhanden ist“, meint Karl Schwaiger, Pflegedirektor in St. Veit und Hallein. Knackpunkt ist die Bezahlung, auch bereits in der Ausbildung. Die SPÖ fordert ein angemessenes Entgelt schon für Pflichtpraktika.