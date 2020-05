Es werde keine rein österreichische Lösung bei möglichen Staatshilfen für die Austrian Airlines (AUA) geben können, erklärte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Dienstag. Die angebotenen Hilfspakete werden laut ihm nicht ausreichen. Der Staat müsse sich daher im Laufe der Krise wohl an einigen Unternehmen beteiligen, „ob er will oder nicht“.