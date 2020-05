Der später verstorbene 77-jährige Patient war vergangenen Dienstag wegen eines Aortarisses mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinkum eingeliefert und operiert worden. Der Oberarzt, der den Eingriff leitete, soll während einer noch kritischen Phase der Operation an einen Assistenzarzt übergeben und das Spital verlassen haben. Als Grund gab er einen dringenden Termin in seiner Privatordination an. Nach Schwierigkeiten bei der OP starb der Patient - laut einer Obduktion an einem Hinterwandinfarkt, den er während des Eingriffs erlitten hatte. Der Mediziner sei erst nach einer Dreiviertelstunde wieder zurückgekommen und habe erkannt, dass der Patient nicht mehr zu retten sei, hatte der ärztliche Leiter des Spitals am Wochenende den Vorfall bestätigt.