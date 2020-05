Stadt Wien weist Kritik zurück

Die Stadt Wien wies die FCG-Kritik noch am Montag zurück. „Die Auslieferung der Schutzmaterialien für die Wiener Schulen läuft auf Hochtouren“, betonte die zuständige Abteilung in einer Aussendung. Diese Woche würden noch 4000 l Handdesinfektion und weitere 17.000 Einwegmasken ausgeliefert, weiteres Material folge. Spätestens am Mittwoch sollten alle Standorte mit einem Startparket an Schutzmaterialien ausgestattet sein. Die sonderpädagogischen Einrichtungen seien außerdem mit Einweghandschuhen und Einwegschürzen beliefert worden. „Sobald weitere Materialien bei uns eintreffen, werden diese umgehend an die Schulen ausgeliefert“, so die Wiener Schulabteilung.