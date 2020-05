Das intensive Training umfasst den Waffen- und Schießdienst, Fernmeldedienst, Selbst- und Kameradenhilfe sowie mögliche Einsatzszenarien. Ab 18. Mai werden die Milizionäre die Polizei an den Grenzen in den Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf verstärken. “Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in weiterer Folge den Einsatz in hoher Qualität erfüllen werden", betont der Miliz-Sprecher, Oberleutnant Dietmar Trinkl.