Wobei, formell muss der 190 Seiten starke Prüfbericht, der in die abschwellende Corona-Krise platzte, gar nicht in den Kontrollausschuss, weil er eine Angelegenheit der Landesregierung ist. Die kann beim Landesrechnungshof, eigentlich das Kontrollorgan des Landtags, Gutachten in Auftrag geben. Wie eben über die Finanzgebarung in Linz seit dem Jahr 2005.