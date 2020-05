Frust ist groß

Anders der Härtefallfonds, bei dem nach Antragsstellung bei der Wirtschaftskammer in Phase 1 500 beziehungsweise 1000 € an 18.784 Unternehmer in Oberösterreich ausbezahlt wurden. Dieser lässt bei vielen Unternehmern Frust aufkommen. „Das Geld ist oft nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein“, so Isabella Woldrich, Psychologin und Kabarettistin. Sandra Gehmair, Fotografin aus Wels, erhält in der Phase 2 des Fonds nur einen Anteil, da sie nach Krisenbeginn Zahlungseingänge von Kunden hatte.