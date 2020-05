Ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender 22-Jähriger ist am Samstagabend in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf Polizisten losgegangen, wobei er zwei Beamten auch verletzte. Die Exekutive war aufgrund einer familiären Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und seinem 44-jährigen Vater eingeschritten, berichtete die Polizei.