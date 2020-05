Mitarbeiter sollen regelmäßig getestet werden

Außerdem verlangt sie ein höheres Maß an Testkapazitäten. „Es ist auch noch total unklar, was passiert, wenn man im Hotel einen Corona-Fall hat - muss ich die Küche schließen, das gesamte Personal in Quarantäne schicken, oder nur einen Teil davon?“ Die Mitarbeiter sollten jede Woche durchgecheckt werden können. „Weil noch einen Shutdown überlebt kein Hotel - da ist dann z‘ammgeräumt“, so die ÖHV-Chefin, die selbst ein Hotel in Wien führt.