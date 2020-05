Weltweit ist die Zahl der am Coronavirus Infizierten weiter stark im Ansteigen und hat jetzt die Vier-Millionen-Grenze überschritten. Die Johns-Hopkins-Universität, die ihre Daten laufend aktualisiert, zählte am späten Samstagabend 4.004.224 Millionen Erkrankte. Viele Neuinfektionen gibt es in den USA, Brasilien und Russland, in Frankreich wird am Montag nach fast zweimonatigem Lockdown die Ausgangssperre gelockert. China kündigt eine Reform der Seuchenprävention und der Frühwarnsysteme des Landes für Epidemien an. Der Iran, vom Virus schwer getroffen, sieht sich nun endlich auf einem guten Weg. In Österreich hingegen bewegt sich die Zahl der jemals Infizierten schon seit 23. April in kleinen Schritten im 15.000er-Bereich.