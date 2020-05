Die Polizei greift energisch durch: Während am Freitag, wie berichtet, sich noch rund 300 GTI-Freunde in der „Turbo-Kurve“ am Faaker See aufhielten, herrschte dort am Samstag Totenstille. Der Parkplatz wurde gesperrt. Die PS-Fans organisieren sich indessen übers Internet und weichen einfach zu anderen Treffpunkten aus.