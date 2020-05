Kommission überprüft ordnungsgemäße Verwendung

Damit die Corona-Hilfen fließen können, ist noch ein Beschluss der ESM-Gremien sowie nationaler Institutionen erforderlich. So muss etwa in Deutschland auch der Bundestag zustimmen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni betonte nach der Eurogruppen-Sitzung, dass die Brüsseler Behörde einzig die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel kontrollieren werde. „Es wird keine zusätzlichen Bedingungen geben“, betonte der italienische Ex-Premier mit Blick auf Befürchtungen Roms, wonach die Ausschüttung an weitergehende Sparerfordernisse geknüpft werden könnte.