Die EU-Kommission hat am Freitag eine Verlängerung des Einreisestopps nach Europa wegen der Coronavirus-Krise um weitere 30 Tage empfohlen. Die Behörde forderte die Mitgliedstaaten auf, die Beschränkungen bis zum 15. Juni in Kraft zu halten. Aus Sicht der EU-Kommission sollten zuerst die Kontrollen an den Grenzen innerhalb der Europäischen Union aufgehoben werden, bevor man die Einreisebeschränkungen in die EU lockert.