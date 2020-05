Unter dem Motto „Wir kochen mit Abstand (am besten)“ stimmt sich auch Ernst Rosenberger-Gruber im Babenbergerhof in Ybbs an der Donau mit seinem Team auf die bevorstehende Wiedereröffnung ein. „Jede unserer Abteilungen, von Küche über Service bis zur Rezeption, hat gute Ideen zur Umsetzung aller Auflagen eingebracht“, schildert der Gastronom und betont: „Wir blicken positiv in die Zukunft!“