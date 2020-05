Die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein hat über Nacht einen Autofahrstreifen auf der Wiener Praterstraße in einen Pop-up-Radweg verwandelt und dafür heftige Kritik geerntet. Während die FPÖ von einer „Autofahrerschikane“ spricht, verteidigt Hebein im Interview mit Katia Wagner ihren Vorstoß. So würden jetzt im Sommer mehr Menschen auf das Rad umsteigen, der öffentliche Raum sei jedoch ungleich verteilt. „Man vergisst oft, dass das Auto 23 Stunden am Tag nur herumsteht. Mir geht es darum, Alternativen in der Stadt zu schaffen, auch im Hinblick auf die Klimakrise“, so Hebein.